Israele, Netanyahu rinvia la riforma della giustizia (Di martedì 28 marzo 2023) Benyamin Netanyahu posticipa la riforma della giustizia fino alla prossima sessione della Knesset dopo la Pasqua ebraica in nome della "responsabilita' nazionale" e per evitare "una guerra civile".

Il Regno Unito accoglie con favore il rinvio della riforma giudiziaria di Netanyahu 'Il Regno Unito ha una relazione profonda e storica con Israele. Come ha sottolineato il primo ministro nel suo incontro con il premier Netanyahu la scorsa settimana, è fondamentale che i valori ...

La giornata dei mercati in 5 punti: cosa può scuotere le Borse oggi Proteste in Israele: è tregua Dopo una giornata di scioperi e proteste di dimensioni epocali , il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che slitterà l'approvazione della riforma ...

KERET: NETANYAHU Sulle proteste in Israele, La Stampa intervista lo scrittore Etgar Keret, il quale, nonostante la disponibilità al dialogo offerta dall'opposizione di Benny Gant e Yair Lapid, non crede a una sola par ...

Israele, il premier Netanyahu sospende la contestata riforma della giustizia Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro. Gallant ieri aveva chiesto in un discorso pubblico di ...