Israele: Netanyahu posticipa la riforma della giustizia (Di martedì 28 marzo 2023) Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu posticipa la tanto contestata riforma della giustizia. L'annuncio di Netanyahu arriva dopo 24 ore di proteste senza precedenti in Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che posticiperà la riforma della giustizia fino alla prossima sessione della Knesset dopo

