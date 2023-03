Israele | Netanyahu congela riforma Giustizia dopo le proteste

(Di martedì 28 marzo 2023) -nel caos trae scioperi in tutto il paese. Alla fine il premier decide di posticipare lain nome della responsabilità nazionale e per evitare una guerra civile, ma lascia la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Le immagini che arrivano da Israele sono impressionanti. Un fiume di persone in strada a Tel Aviv per protestare co… - MarcoFattorini : Ospedali in sciopero, lezioni sospese all’università, strade bloccate. Centinaia di migliaia di persone in piazza,… - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - Stefano82505685 : RT @ilmanifesto: #Israele Il premier #Netanyahu ostretto a “congelare” la contestata riforma della giustizia. Ma per scongiurare la caduta… - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: Il popolo è lucido e blocca il decisore. Israele, opinione pubblica in piazza, schiforma #Netanyahu rinviata. Leggi I… -

nel caos tra proteste e scioperi in tutto il paese. Alla fine il premier decide di posticipare la riforma in nome della responsabilità nazionale e per evitare una guerra civile, ma lascia la ...8.40 Usa:da Biden dopo Pasqua Il premier israelianosarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Biden. Così l'ambasciatore Usa in, Nides, alla Radio militare. "Credo - ha spiegatoche verrà invitato dopo Pasqua. Non c'è dubbio ...Non solo la Francia. Ancheè scosso da violente proteste della popolazione contro la riforma della giustizia voluta dal ... E il premierva verso lo stop del progetto. [...] 150214 ...

Israele, Netanyahu posticipa la riforma della giustizia - Mondo Agenzia ANSA

Quando un Paese si spacca in due o è ad un passo dal farlo. È quanto sta capitando in queste ore a Israele, confrontato con una contesa che non accenna a placarsi. Al centro delle proteste c’è la rifo ...Israele nel caos tra proteste e scioperi in tutto il paese. Alla fine il premier decide di posticipare la riforma in nome della responsabilità nazionale e per evitare una guerra civile, ma lascia la ...