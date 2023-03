Israele, Netanyahu congela la riforma della giustizia e apre al dialogo con l’opposizione (Di martedì 28 marzo 2023) Benyamin Netanyahu posticipa la riforma della giustizia fino alla prossima sessione della Knesset dopo la Pasqua ebraica in nome della “responsabilità nazionale” e per evitare “una guerra civile”. Al tempo stesso lascia la legge sul tavolo, invitando al dialogo l’opposizione per “gli aggiustamenti” necessari. La miccia alle proteste, dopo settimane di tensione, era stata accesa domenica sera dal licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto un pausa nell’iter della riforma pur condividendone i contenuti. Una mossa che ha scatenato, a partire dalla notte, le maggiori manifestazioni di protesta degli ultimi giorni, culminate nel pomeriggio con circa centomila persone davanti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Benyaminposticipa lafino alla prossima sessioneKnesset dopo la Pasqua ebraica in nome“responsabilità nazionale” e per evitare “una guerra civile”. Al tempo stesso lascia la legge sul tavolo, invitando alper “gli aggiustamenti” necessari. La miccia alle proteste, dopo settimane di tensione, era stata accesa domenica sera dal licenziamento del ministroDifesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto un pausa nell’iterpur condividendone i contenuti. Una mossa che ha scatenato, a partire dalla notte, le maggiori manifestazioni di protesta degli ultimi giorni, culminate nel pomeriggio con circa centomila persone davanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Le immagini che arrivano da Israele sono impressionanti. Un fiume di persone in strada a Tel Aviv per protestare co… - MarcoFattorini : Ospedali in sciopero, lezioni sospese all’università, strade bloccate. Centinaia di migliaia di persone in piazza,… - fattoquotidiano : Il popolo è lucido e blocca il decisore. Israele, opinione pubblica in piazza, schiforma #Netanyahu rinviata. Legg… - DanBarale : RT @lanuovaBQ: Il premier israeliano Netanyahu, convinto di portare a termine la riforma della magistratura (per introdurre un maggior cont… - domenicosabell1 : Israele, Netanyahu rinvia la riforma giudiziaria -