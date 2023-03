Israele | i giornali godono per Bibi? Ci vedono dietro Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 marzo 2023) 00:00 Migranti, il governo non riesce a fermarli e non va bene. Alla fine, solo Salvini ha fermato i migranti. Poi leggi segretaria Amnesty international che dice che l’Italia si dovrebbe vergognare per le ong: roba da matti. 03:30 Volete sapere perché tutti iitaliani parlano del caso? Perché sperano che succeda lo stesso in Italia contro la. 07:45 La Stampa riesce a mettere foto in prima in cui un deficiente in piazza tiene il seguente cartello: “Fascist government”. A proposito solo il Corsera spiega la riforma di “” Netanyahu. 10:45 Alla faccia delsmo. Su Repubblica si parla di occupazione della destra in Rai e prendono di mira Gianmarco Chiocci, tornado in ballo l’accusa di favoreggiamento per mafia Capitale. Peccato sia stato prosciolto. Ma come si può ...