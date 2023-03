(Di martedì 28 marzo 2023)"un immediato processo negoziale" sotto gli auspici della presidenza per raggiungere un accordo di compromesso sulladella, dopo le proteste e il caos ine la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amendolaenzo : “Una profonda ansia sta travolgendo la nazione. La sicurezza, l'economia, la società: tutto è minacciato. Gli occhi… - putino : #Israele ????: sintesi delle notizie principali del mattino. Dopo una notte di proteste senza precedenti questa matti… - MarcoFattorini : ++ Il presidente israeliano Isaac Herzog chiede al primo ministro Benjamin #Netanyahu di fermare la riforma della g… - vivereitalia : Israele, Herzog: 'Avviare subito negoziati su riforma giustizia' - stefanpan1 : RT @amendolaenzo: “Una profonda ansia sta travolgendo la nazione. La sicurezza, l'economia, la società: tutto è minacciato. Gli occhi di tu… -

... dopo le proteste e il caos ine la decisione del premier Benjamin Netanyahu di sospendere ... E' quello che nelle ultime ore il presidente israeliano Isaacha chiesto in colloqui ...Nel frattempo, il presidente della Repubblica Isaacera intervenuto per chiedere ancora una ... ai membri del governo e ai membri della coalizione per il bene dell'unità del popolo dia ..."Un compromesso" "L'obiettivo dovrà essere quello di raggiungere un compromesso", ha detto, "... "Sarà presto invitato", ha detto l'ambasciatore Usa inTom Nides . "Credo che sarà ...

Israele, Herzog: "Avviare subito negoziati su riforma giustizia" Adnkronos

Israele è precipitato rapidamente nel caos ... Anche il Presidente israeliano, Isaac Herzog, chiede al Primo Ministro Netanyahu di fermare la riforma della giustizia che “indebolisce il sistema ...dopo le proteste e il caos in Israele e la decisione del premier Benjamin Netanyahu di sospendere la riforma fino alla prossima sessione parlamentare, a inizio maggio. E’ quello che nelle ultime ore ...