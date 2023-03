Israele: ambasciatore Usa, Netanyahu da Biden dopo Pasqua (Di martedì 28 marzo 2023) Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Il premier Benyaminsarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe. Lo ha detto l'Usa inTom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : Israele è all'avanguardia nell’uso d'acqua in agricoltura. Produrre cibo di qualità, renderlo disponibile per tutti… - fisco24_info : Israele: ambasciatore Usa, Netanyahu da Biden dopo Pasqua: Tom Nides a Radio militare, 'Sono amici da 40 anni' - News24_it : Israele: ambasciatore Usa, Netanyahu da Biden dopo Pasqua - novasocialnews : Israele: ambasciatore Usa, Netanyahu da Biden dopo Pasqua - RaiNews : Benjamin Netanyahu verrà invitato presto alla Casa Bianca per incontrare Joe Biden. Lo ha detto l'ambasciatore Usa… -

Israele: ambasciatore Usa, Netanyahu da Biden dopo Pasqua Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha spiegato - che sarà invitato dopo la Pasqua. Non c'è dubbio che incontrerà Biden. Sono amici da 40 anni". Dalla ... Israele, dopo la riforma congelata il presidente Herzog chiede "negoziati immediati tra le parti" ... "Sarà presto invitato", ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides . "Credo che sarà invitato dopo la Pasqua. Non c'è dubbio che incontrerà Biden. Sono amici da 40 anni ", ha proseguito. Dalla ... Ambasciatore Usa: Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca da Biden Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden . Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare . "Credo - ha spiegato - che sarà invitato dopo la Pasqua. Non c'è dubbio che incontrerà Biden. Sono amici da 40 anni". Dalla ... Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'Usa inTom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha spiegato - che sarà invitato dopo la Pasqua. Non c'è dubbio che incontrerà Biden. Sono amici da 40 anni". Dalla ...... "Sarà presto invitato", ha detto l'Usa inTom Nides . "Credo che sarà invitato dopo la Pasqua. Non c'è dubbio che incontrerà Biden. Sono amici da 40 anni ", ha proseguito. Dalla ...Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden . Lo ha detto l'Usa inTom Nides intervistato dalla Radio Militare . "Credo - ha spiegato - che sarà invitato dopo la Pasqua. Non c'è dubbio che incontrerà Biden. Sono amici da 40 anni". Dalla ... Israele: ambasciatore Usa, Netanyahu da Biden dopo Pasqua Agenzia ANSA Israele: ambasciatore Usa, Netanyahu da Biden dopo Pasqua Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha ... Ambasciatore Usa: Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca da Biden Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha ... Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha ...Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare. "Credo - ha ...