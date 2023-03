Ispettori ambientali, siglata la convenzione: potranno fare le multe (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrazie ad una convenzione siglata questa mattina dall’amministrazione comunale di Salerno, rappresentata dall’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e la Polizia Municipale nella persona del comandante Rosario Battipaglia, le associazioni fare ambiente laboratorio verde Vallo di Diano e l’associazione nazionale protezione Natura Ambiente potranno collaborare nel servizio di informazione educazione cittadini e difesa del territorio contro gli incivili che sversano rifiuti e arrecano danno all’ambiente. La convenzione è infatti istitutiva della figura dell’ispettore ambientale. 25 persone che affiancheranno i vigili urbani, a partire da Pasqua, e servizi di vigilanza e che, questa la vera novità, potranno anche elevare sanzioni. Saranno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrazie ad unaquesta mattina dall’amministrazione comunale di Salerno, rappresentata dall’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e la Polizia Municipale nella persona del comandante Rosario Battipaglia, le associazioniambiente laboratorio verde Vallo di Diano e l’associazione nazionale protezione Natura Ambientecollaborare nel servizio di informazione educazione cittadini e difesa del territorio contro gli incivili che sversano rifiuti e arrecano danno all’ambiente. Laè infatti istitutiva della figura dell’ispettore ambientale. 25 persone che affiancheranno i vigili urbani, a partire da Pasqua, e servizi di vigilanza e che, questa la vera novità,anche elevare sanzioni. Saranno ...

