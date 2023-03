Isabella Tovaglieri e i generatori a gasolio (Di martedì 28 marzo 2023) Ci avete segnalato un video su TikTok dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri, video dove l’eurodeputata denuncia qualcosa avvenuto in Francia. Il video risale al 28 febbraio scorso, ma solo ieri ci è arrivata la segnalazione. Fa parte di quella serie di video e articoli che nell’ultimo periodo vediamo sfornare a ripetizione da chi è contrario alla mobilità elettrica. L’idea che dietro ci siano lobby che vogliono difendere lo status quo di certe categorie (benzinai davanti a tutti) è molto forte. Ma veniamo al video: Tovaglieri pubblica su TikTok il 28 febbraio, ma è in ritardo di oltre un anno, perché la notizia è reale, ma risale appunto al 2022. E c’è una spiegazione molto semplice a quanto avvenuto. A febbraio 2022 tutti i ministri di Affari Esteri e Salute dell’UE si sono riuniti presso il Centro Congressi della prefettura di ... Leggi su butac (Di martedì 28 marzo 2023) Ci avete segnalato un video su TikTok dell’eurodeputata, video dove l’eurodeputata denuncia qualcosa avvenuto in Francia. Il video risale al 28 febbraio scorso, ma solo ieri ci è arrivata la segnalazione. Fa parte di quella serie di video e articoli che nell’ultimo periodo vediamo sfornare a ripetizione da chi è contrario alla mobilità elettrica. L’idea che dietro ci siano lobby che vogliono difendere lo status quo di certe categorie (benzinai davanti a tutti) è molto forte. Ma veniamo al video:pubblica su TikTok il 28 febbraio, ma è in ritardo di oltre un anno, perché la notizia è reale, ma risale appunto al 2022. E c’è una spiegazione molto semplice a quanto avvenuto. A febbraio 2022 tutti i ministri di Affari Esteri e Salute dell’UE si sono riuniti presso il Centro Congressi della prefettura di ...

