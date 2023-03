Ironia social contro l'arbitro Mariani, la Corte d'Appello dà ragione a Muriel (Di martedì 28 marzo 2023) La Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Federale contro il proscioglimento di Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, per le ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) LaFederale d', presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Federaleil proscioglimento di Luis, attaccante dell'Atalanta, per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 'A un altro avrei dato la racchetta in testa': Panatta e la finale del '76 con Minà in campo. 'Non sembrava un gior… - Gazzetta_it : Ironia social contro l’arbitro Mariani, la Corte d’Appello dà ragione a Muriel - FRVNCWSCA : @Domenic45318600 @nighiretto Basta aprire il suo profilo per leggere *IRONIA* Questo social a volte mi spaventa...… - novstalgic : a me purtroppo dell'ironia e del fatto che sia un troll interessa poco per me devi solo avere in ogn caso una diarr… - rosaria_gervasi : Io il mi labrador la immagino come l'incarnazione della jerù perfetta, mente, cuore, ironia, rispetto e sensibilità… -