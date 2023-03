Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Io, Stefano e la sclerosi multipla: segretaria Schlein, mi renda finalmente libera -

... pure Silvia Furlani, 63enne runner friulana affetta damultipla: è partita all'alba e ...Velatta (Maratoneti Genovesi) 1h12'38'. CAMPIONATO REGIONALE. Assoluto: 1. Roberto Graziotto (...si è spento a giugno 2013 a causa della Sla, lalaterale amiotrofica. E non è stato l'unico calciatore, la lista è purtroppo ben nutrita. Tante, troppe malattie degenerative nei ...... pure Silvia Furlani, 63enne runner friulana affetta damultipla: è partita all'alba e ...Velatta (Maratoneti Genovesi) 1h12'38'. CAMPIONATO REGIONALE. Assoluto: 1. Roberto Graziotto (...

Io, Stefano e la sclerosi multipla: il mondo in casa nostra Vanity Fair Italia

A voler trovare un lato positivo in questa sfiancante ricerca di un'assistente, è il fatto di avere donne che mi portano il mondo in casa, io che ero una viaggiatrice da ben prima di conoscere Stefano ...Venerdì scorso Stefano Borgonovo avrebbe compiuto 59 anni. Chantal, moglie dell'ex attaccante, lancia un'accusa pesante: È morto giovane per colpa del calcio.