“Io e la mia famiglia…” GF Vip 7 | la confessione choc di Antonella Fiordelisi Signorini impietrito

(Di martedì 28 marzo 2023) Al GF Vipsi scaglia contro la famiglia. Proprio così, è durante la diretta che la compagna di Edoardo Donnamaria decide di mettere alcuni puntine sulle i, quelli che compongono la parola famiglia. Prima di raccontare tutto ciò però, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e dire perché tutto questo attrito esiste. Come qualcuno ricorderà, un paio di puntate fa,è stata eliminata al televoto dal GF Vip. Una cosa che l’ha fatta imbestialire, sopratutto perché lei non aveva la minima intenzione di uscire. Eppure ha dovuto farlo perché tutta la sua fan-base, con la complicità della mamma e del papà dell’ex schermitrice campana, ha deciso che era più importante salvaguardare la sua salute mentale piuttosto che il gioco. Ma di quale salute mentale parliamo? Per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : La mia famiglia è la mia fortuna più grande ?? Luca ci ha raccontato la sua vita, condividendo con noi qualcosa di… - MarcoFattorini : La premier estone Kaja Kallas: «Il 25 marzo 1949 la mia famiglia era tra i 20mila estoni deportati in Siberia dai s… - Antonio_Tajani : La mafia si impara a combatterla anche con gli Esempi. Diego Tajani, originario di Cutro e primo magistrato antimaf… - pleporace : @Emilystellaemi2 Io ho trovato solo soldi rubati alla mia famiglia - fabrileoni : 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023 Buon compleanno #AeronauticaMilitare100?????? Sono orgoglioso di averne fatto parte, la… -

A febbraio la loro felicità è raddoppiata con l'arrivo indi Noè Roberto. 'Lasperanza è che si innamori perdutamente di me. L'amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre ...G3 risolve il problema della traiettoria del segnale proprio perchè può ruotare : nellastanza ... Camera Hub G3 è davvero l'emblema di questo connubio e non solo controlla ladi prodotti ...Sono stata male perché mi mancava Edoardo, forse questo lanon l'ha capito, infatti ho preso un po' le distanze . Spero di chiarire conmadre , l'ha fatto per il mio bene' . Per il ...