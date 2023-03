Inzaghi in bilico, l’Inter pensa a De Zerbi! Clausola Brighton – CdS (Di martedì 28 marzo 2023) l’Inter potrebbe salutare Simone Inzaghi a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico piacentino si è materializzata l’ombra di De Zerbi ADDIO – l’Inter a fine stagione potrebbe salutare Simone Inzaghi. Il destino del tecnico, legato ai nerazzurri sino al 2024, non è ancora deciso: secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Inzaghi, presumibilmente, si giocherà la panchina interista facendo strada in Champions League e Coppa Italia. A patto, però, di centrare l’obiettivo quarto posto. Tuttavia in caso di prematura eliminazione dalle coppe, pur con la conquista di un piazzamento fra le prime quattro, è difficile credere che Inzaghi possa salvare la panchina viste soprattutto le 9 sconfitte in 27 giornate di Serie A. A prendere il posto del ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)potrebbe salutare Simonea fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico piacentino si è materializzata l’ombra di De Zerbi ADDIO –a fine stagione potrebbe salutare Simone. Il destino del tecnico, legato ai nerazzurri sino al 2024, non è ancora deciso: secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, presumibilmente, si giocherà la panchina interista facendo strada in Champions League e Coppa Italia. A patto, però, di centrare l’obiettivo quarto posto. Tuttavia in caso di prematura eliminazione dalle coppe, pur con la conquista di un piazzamento fra le prime quattro, è difficile credere chepossa salvare la panchina viste soprattutto le 9 sconfitte in 27 giornate di Serie A. A prendere il posto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Inter, nodo allenatore ?? #Inzaghi sempre più in bilico ?? Avviati i contatti con #DeZerbi - internewsit : Inzaghi in bilico, l'Inter pensa a De Zerbi! Clausola Brighton - CdS - - infoitsport : La Serie A e il toto panchine: Inzaghi allenatore più in bilico – TS - internewsit : La Serie A e il toto panchine: Inzaghi allenatore più in bilico - TS - - tuttointer24 : PSG, Messi in bilico: possibile futuro in MLS ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -