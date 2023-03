Investito da un auto e lasciato in un fosso: sua madre lo ritrova con l’app di tracciamento dello smartphone (Di martedì 28 marzo 2023) Ha cercato disperatamente suo figlio quando si è accorta del mancato rientro a casa. Ha usato l’applicazione di tracciamento iPhone e ha individuato il ragazzo in un punto fisso sulla A52. Siamo a Grantham, nel Regno Unito: la madre ha trovato il corpo senza vita del figlio in un fosso. Josh Ashworth stava appunto tornando a casa quando è stato travolto da Cole Tresidder: già nel 2021 gli era stata tolta la patente per aver centrato alcune auto parcheggiate e fu trovato in possesso di droga. Stavolta guidava una Bmw senza assicurazione. Ashworth è morto subito dopo il colpo per una frattura al cranio. La notizia la dà il Daily Mail. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Ha cercato disperatamente suo figlio quando si è accorta del mancato rientro a casa. Ha usatolicazione diiPhone e ha individuato il ragazzo in un punto fisso sulla A52. Siamo a Grantham, nel Regno Unito: laha trovato il corpo senza vita del figlio in un. Josh Ashworth stava appunto tornando a casa quando è stato travolto da Cole Tresidder: già nel 2021 gli era stata tolta la patente per aver centrato alcuneparcheggiate e fu trovato in possesso di droga. Stavolta guidava una Bmw senza assicurazione. Ashworth è morto subito dopo il colpo per una frattura al cranio. La notizia la dà il Daily Mail. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

