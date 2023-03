Inveo group, al via borsa di studio Gdpr per neo laureati in formazione data protection (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Inveo group istituisce una borsa di studio dedicata ai neo laureati per ogni ciclo di 40 ore del nuovo corso 'Auditor Gdpr'. Il corso, a cadenza bimestrale, è volto a formare figure altamente qualificate nel campo della protezione dei dati personali, progettato per fornire ai partecipanti le competenze e gli strumenti necessari per gestire, pianificare e condurre audit di prima, seconda e terza parte in conformità ai criteri dello schema ISDP©10003. Attraverso la formazione, i giovani neo-laureati saranno in grado di entrare nel vivo della materia privacy, acquisendo le conoscenze metodologiche e tecniche per valutare e verificare la qualità dei sistemi di protezione dei dati, inclusi i database, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) -istituisce unadidedicata ai neoper ogni ciclo di 40 ore del nuovo corso 'Auditor'. Il corso, a cadenza bimestrale, è volto a formare figure altamente qualificate nel campo della protezione dei dati personali, progettato per fornire ai partecipanti le competenze e gli strumenti necessari per gestire, pianificare e condurre audit di prima, seconda e terza parte in conformità ai criteri dello schema ISDP©10003. Attraverso la, i giovani neo-saranno in grado di entrare nel vivo della materia privacy, acquisendo le conoscenze metodologiche e tecniche per valutare e verificare la qualità dei sistemi di protezione dei dati, inclusi ibase, ...

