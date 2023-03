Intrigo Retegui, piace all’Inter ma tratta con la Lazio: occhio all’Eintracht (Di martedì 28 marzo 2023) Il calciomercato dietro a Mateo Retegui si sta facendo intrigante, sono bastati i due gol in Nazionale per accendere i riflettori su di lui Il calciomercato dietro a Mateo Retegui si sta facendo intrigante, sono bastati i due gol in Nazionale per accendere i riflettori su di lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante piace all’Inter ma vede l’Eintracht e tratta con la Lazio. Proprio i biancocelesti di Lotito è da tre mesi che stanno provando a parlare con il padre agente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il calciomercato dietro a Mateosi sta facendo intrigante, sono bastati i due gol in Nazionale per accendere i riflettori su di lui Il calciomercato dietro a Mateosi sta facendo intrigante, sono bastati i due gol in Nazionale per accendere i riflettori su di lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccantema vede l’Eintracht econ la. Proprio i biancocelesti di Lotito è da tre mesi che stanno provando a parlare con il padre agente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

