(Di martedì 28 marzo 2023) Si è svolto all'università Luiss Guido Carli l'appuntamento "Ars interrogandi e Ars respondendi: le due vie per affrontare problemi attuali e futuri", secondo incontro del ciclo di seminari promosso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScartozziSerena : RT @assigulliver: ??I ragazzi e le ragazze di Assi Gulliver salgono in cattedra ????? per interrogare il comitato scientifico! È il turno de… -

Si è svolto all'università Luiss Guido Carli l'appuntamento "Ars interrogandi e Ars respondendi: le due vie per affrontare problemi attuali e futuri", secondo incontro del ciclo di seminari promosso ...... è stata anche l'occasione peragli ambientalisti che dopo la manifestazione di sabato ...cui si è sollevato anche l'interesse del deputato Pd Luciano D'Alfonso che è tornato ad...La richiesta di costituzione come parte civile è stata accolta, così come la chiamata a...è che si vada già ai tempi supplementari e cioè che il giudice Picco decida di...

Interrogare e rispondere, per studenti che producano conoscenza ... Il Sole 24 ORE

Roma, 28 mar. (askanews) - Si è svolto all'università Luiss Guido Carli l'appuntamento "Ars interrogandi e Ars respondendi: le due vie per affrontare problemi attuali e futuri", secondo incontro del ...Durante la scorsa giornata I legislatori americani del Congresso della commissione per l'energia e il commercio della Camera hanno interrogato il CEO di TikTok sulla sicurezza dei dati e sui contenuti ...