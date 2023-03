Inter | Roma e Milan da panchine girevoli | il destino di Inzaghi | Mourinho e Pioli tutto da decifrare

(Di martedì 28 marzo 2023) Undici gare in Serie A ancora da giocare oltre agli impegni europei, tra Champions ed Europa League, senza dimenticare la Coppa Italia per l’....

Futuro #Conte, le quote: #Inter 4.50 #Juventus 5.50 #Roma 6.50 #Milan 6.50 #Real 10.00 #Psg 15.00 #Newcastle 15.0… - Inter? Roma? Tottenham? De Zerbi pensa solo al Brighton. Vuole restare ed è la sua unica priorità. Anche se il club… - Futuro #DeZerbi, le quote degli analisti #SNAI #Tottenham 3.50 #Inter 7.50 #Roma 7.50 #Chelsea 10.00 #Juventus 10… - Quindi rimangono Roma ed Inter.

... in quota a 3,50 su Snai, seguita da due italiane come, ancora incerte sul futuro, offerte a 7,50. Più lontana la Juventus, a 10, stessa quota del Chelsea, non contento del rendimento ......00 Perugia - Milano 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Sampdoria - Verona 3 - 1 15:00 Fiorentina - Lecce 1 - 0 15:00 Torino - Napoli 0 - 4 18:00 Lazio -1 - 0 20:45- Juventus 0 - 1 MOTORI - ...In Serie A sono tre i club su di lui, con l'prima di tutte che può contare su Colidio come potenziale contropartita, oltre anche a Milan e. Calciomercato, Retegui nel mirino: effetto ...

Conte, futuro da scrivere: ipotesi Juve, Inter e Roma o un anno sabbatico - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, il punto sui recuperi In vista della sfida di sabato ... Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c’è fretta”. Roma, spunta l’idea Firmino In casa giallorossa si pensa all’attacco del futuro.Si parla addirittura di 50 milioni proposti dal Liverpool, più altri club di Premier (Manchester United e Tottenham), e diversi top club italiani (Milan, Inter, Roma e Napoli) interessati. Ma è ancora ...