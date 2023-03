Inter, ripresa degli allenamenti ad Appiano: Skriniar rimane indietro – TS (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter torna a lavorare al completo in vista del match di campionato contro la Fiorentina RECUPERI E SPERANZE – I calciatori impegnati con le Nazionali durante questa sosta stanno piano piano rientrando ad Appiano Gentile. Ieri alla Pinetina si sono allenati sul campo Bastoni, Dimarco e Gosens, per i quali c’è ottimismo in vista del match con la Fiorentina. Dzeko ha lavorato a parte per un fastidio alla schiena che però non preoccupa, mentre rimane complicato il recupero di Skriniar. L’obiettivo dello slovacco è di rientrare per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Fonte: TuttoSport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la sosta per le Nazionali, l’torna a lavorare al completo in vista del match di campionato contro la Fiorentina RECUPERI E SPERANZE – I calciatori impegnati con le Nazionali durante questa sosta stanno piano piano rientrando adGentile. Ieri alla Pinetina si sono allenati sul campo Bastoni, Dimarco e Gosens, per i quali c’è ottimismo in vista del match con la Fiorentina. Dzeko ha lavorato a parte per un fastidio alla schiena che però non preoccupa, mentrecomplicato il recupero di. L’obiettivo dello slovacco è di rientrare per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Fonte: TuttoSport – Simone Togna-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

