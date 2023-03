Inter-Retegui, c’è un problema economico: “Adesso vale…” (Di martedì 28 marzo 2023) L’Inter è la squadra che maggiormente si è fatta avanti per Mateo Retegui, ma il costo dell’attaccante si è alzato parecchio Mateo Retegui si è messo in mostra con la maglia della Nazionale italiana, segnando due gol nelle prime due presenze. Ottimi movimenti e tanta, tantissima voglia di incidere. E con Inghilterra e Malta lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 marzo 2023) L’è la squadra che maggiormente si è fatta avanti per Mateo, ma il costo dell’attaccante si è alzato parecchio Mateosi è messo in mostra con la maglia della Nazionale italiana, segnando due gol nelle prime due presenze. Ottimi movimenti e tanta, tantissima voglia di incidere. E con Inghilterra e Malta lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ???? #RETEGUI ALL’ASTA ?? Sempre più #Vlahovic ?? #Inter, ipotesi De Zerbi ??? La prima pagina di martedì 28 marzo… - marifcinter : #Inter ha giocato d'anticipo su #Retegui, un anno fa ha aperto canale con il Tigre e il Boca. Il Tigre lo riscatta… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - serieAnews_com : ???? #Inter, c’è un problema per #Retegui: “Adesso vale 15-20 milioni…” - tuttosport : ???? #Inter con un tridente tutto argentino? I nerazzurri seguono #Retegui e non dimentica neanche #Dybala, oggi cer… -