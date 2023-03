Inter, paura per Calhanoglu: infortunio con la Turchia (Di martedì 28 marzo 2023) Le condizioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, dopo l’infortunio con la Turchia. Tutti i dettagli Brutte notizie per l’Inter dalla pausa nazionali. Hakan Calhanoglu è infatti uscito al 28? della sfida contro la tra Turchia e Croazia per un problema muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore quando farà il suo ritorno a Milano. Intanto è però già in dubbio per la gara contro la Fiorentina in programma sabato. Inzaghi spera di non aver perso uno dei suoi giocatori più importanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Le condizioni di Hakan, centrocampista dell’, dopo l’con la. Tutti i dettagli Brutte notizie per l’dalla pausa nazionali. Hakanè infatti uscito al 28? della sfida contro la trae Croazia per un problema muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore quando farà il suo ritorno a Milano. Intanto è però già in dubbio per la gara contro la Fiorentina in programma sabato. Inzaghi spera di non aver perso uno dei suoi giocatori più importanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

