Inter, parola a Romano: “vicino il rinnovo di Calhanoglu” (Di martedì 28 marzo 2023) Mai come quest’anno il tema rinnovi in casa Inter è di vitale importanza. Sono tantissimi i giocatori in scadenza di contratto con la maglia nerazzurra, e dopo l’epilogo del caso Skriniar, la dirigenza è pronta a correre ai ripari. Su questo punto fa chiarezza il noto giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, il quale parla tra tutti anche di Hakan Calhanoglu. “L’Inter molto presto completerà le pratiche burocratiche e gli atti definitivi per il nuovo contratto di Hakan Calhanoglu. Nuova data di scadenza: giugno 2027. A seguire colloqui con Alessandro Bastoni, in scadenza a giugno 2024». Due tasselli chiave del progetto Interista sembrano pronti a mettere la firma sul nuovo contratto. Nel frattempo è notizia di oggi che anche Stefan De Vrij abbia rotto gli indugi ed abbia deciso ... Leggi su zon (Di martedì 28 marzo 2023) Mai come quest’anno il tema rinnovi in casaè di vitale importanza. Sono tantissimi i giocatori in scadenza di contratto con la maglia nerazzurra, e dopo l’epilogo del caso Skriniar, la dirigenza è pronta a correre ai ripari. Su questo punto fa chiarezza il noto giornalista di Sky Sport, Fabrizio, il quale parla tra tutti anche di Hakan. “L’molto presto completerà le pratiche burocratiche e gli atti definitivi per il nuovo contratto di Hakan. Nuova data di scadenza: giugno 2027. A seguire colloqui con Alessandro Bastoni, in scadenza a giugno 2024». Due tasselli chiave del progettoista sembrano pronti a mettere la firma sul nuovo contratto. Nel frattempo è notizia di oggi che anche Stefan De Vrij abbia rotto gli indugi ed abbia deciso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttointer24 : Addio Conte, parola ai bookmakers: Inter e Milan in pole, stuzzicano Juventus e PSG ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - Ftbnews24 : Addio Conte, parola ai bookmakers: Inter e Milan in pole, stuzzicano Juventus e PSG - ScarpelliniMas : @MentaLInter @capuanogio Già la parola mental con la parola Inter si prendono a cazzotti poi ci sei tu che sproloqu… - Italiaebasta : RT @Avv_Bianco_Nero: Fatemi capire @FIGC @Gazzetta_it @CorSport tutto sto casino per l’esame di italiano di Suarez, l’inter costretta a fal… - Queen_Raffa : RT @Avv_Bianco_Nero: Fatemi capire @FIGC @Gazzetta_it @CorSport tutto sto casino per l’esame di italiano di Suarez, l’inter costretta a fal… -