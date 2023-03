Inter, Onana: «Non abbiamo paura, in Europa devono rispettarci» (Di martedì 28 marzo 2023) Le parole di André Onana, portiere dell’Inter, sui prossimi impegni della squadra nerazzurra nelle varie competizioni Andrè Onana, portiere dell’Inter, si è raccontato ai microfoni di Sportmediaset. PAROLE – «Bisogna giocare sempre senza paura. Se c’è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni. Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato – aggiunge ancora Onana -. abbiamo dimostrato che siamo una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Le parole di André, portiere dell’, sui prossimi impegni della squadra nerazzurra nelle varie competizioni Andrè, portiere dell’, si è raccontato ai microfoni di Sportmediaset. PAROLE – «Bisogna giocare sempre senza. Se c’è laè meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni. Ci meritiamo più rispetto inperchémandato il Barcellona inLeague ed eravamo in un girone complicato – aggiunge ancora-.dimostrato che siamo una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Cacciato dal Mondiale, ora l'interista Onana è rimpianto dal c.t. e dai tifosi del Camerun - tuttosport : LA JUVE ESPUGNA SAN SIRO: KOSTIC LANCIA LA RIMONTA ?? Una buona Juve batte l'Inter 1-0 e vola a -7 dal Milan quarto… - TUTTOJUVE_COM : QUI INTER - Onana: 'Ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro Juve e Benfica' - Cinquantenni : RT @sportmediaset: Onana: 'Aprile mese tosto, ci prenderemo delle soddisfazioni' #onana #inter - NiccolFrancesc6 : #Onana dice le stesse cose di #Inzaghi ma per i tifosi lui gasa mentre Inzaghi è uno scemone. Cari tifosi dell'Inte… -