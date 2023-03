Inter, la lunga lista dei nomi per il post-Inzaghi. Non solo Conte e Mourinho – TS (Di martedì 28 marzo 2023) Tra sogni, fantasie e desideri, i nomi che si rincorrono per i sostituiti di Inzaghi sono numerosi. Secondo Tuttosport Conte (vedi articolo) e Mourinho non sono gli unici a poter sostituire il tecnico dell’Inter. SOTITUTI – La lista dei nomi degli allenatori che potrebbero sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è molto lunga. Tra sogni, fantasie e desideri, nella prospettiva futura dei nerazzurri, secondo Tuttosport, c’è innanzitutto Antonio Conte. Il mister leccese è molto stimato dal Dirigente Sportivo Interista, Piero Ausilio, ma sembra non essere il prediletto di Beppe Marotta. Fra i motivi c’è, sicuramente, la clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente nel ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Tra sogni, fantasie e desideri, iche si rincorrono per i sostituiti disono numerosi. Secondo Tuttosport(vedi articolo) enon sono gli unici a poter sostituire il tecnico dell’. SOTITUTI – Ladeidegli allenatori che potrebbero sostituire Simonesulla panchina dell’è molto. Tra sogni, fantasie e desideri, nella prospettiva futura dei nerazzurri, secondo Tuttosport, c’è innanzitutto Antonio. Il mister leccese è molto stimato dal Dirigente Sportivoista, Piero Ausilio, ma sembra non essere il prediletto di Beppe Marotta. Fra i motivi c’è, sicuramente, la clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inter, la lunga lista dei nomi per il post-Inzaghi. Non solo Conte e Mourinho – TS - internewsit : Inter, la lunga lista dei nomi per il post-Inzaghi. Non solo Conte e Mourinho – TS - - Bigli89 : RT @MimmoAdinolfi: Nel delirio partenopeo nel quale ormai è impossibile non imbattersi oggi mi è toccato un: ma l'Inter la coppa campioni n… - DonDie_Sospeso : @MimmoAdinolfi Nel 2010 l'Inter ha via via eliminato tutte le squadre vincitrici dei rispettivi campionati dello st… - 84Andreac : @bergomifabio La squadra c'era lo scorso anno anche se indebolita, quest'anno la qualità tecnica del Napoli è di gr… -