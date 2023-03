Inter | Inzaghi sempre più a rischio | i nomi dei possibili sostituti

(Di martedì 28 marzo 2023) L’andamento negativo in campionato con 9 sconfitte in 27 partite sta oscurano il buon cammino in Champions League: l’allenatore è in bilico PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La sconfitta con polemiche nel big match contro la Juventus ha fatto riaffiorare i problemi in casadopo il passaggio ai quarti di finale ottenuto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Non so se #Inzaghi sarà all’#Inter anche in futuro, ma so che l’accanimento mediatico nei suoi confronti è esagerat… - SimoneTogna : #Asllani nettamente tra i migliori in campo di #POLALB. Tecnica, personalità, corsa. Fortissimo. L’#Inter e… - marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - PressGiochi : Calciomercato. Inter, Roma e Milan panchine girevoli: il destino di Inzaghi, Mourinho e Pioli tutto da decifrare su… - calciomercatoit : ?? #Inter, idea #DeZerbi per il dopo #Inzaghi: ma l'operazione costerebbe più di 20 milioni #calciomercato -

Anche per l'e per Simone, che si gioca una conferma che fino a un po' di tempo fa appariva scontata e ora lo è decisamente meno. Con il club che pensa già a un possibile sostituto: il ...Sono diversi i giocatori della rosa diin scadenza di contratto: le ultime in casasulla situazione rinnoviIn attesa di decifrare il futuro di Simone- che nel finale di stagione si gioca la permanenza in panchina - ...Conte, Perisic, Tottenham,. Intreccio, saliscendi, prospettive che cambiano in continuazione. Partiamo dal campo, dall'emergenza a sinistra per: sarà questo uno dei temi caldi della settimana nerazzurra, in vista ...

Inter, Conte post Inzaghi Due gli ostacoli. È De Zerbi il preferito di Marotta fcinter1908

Tanti profili, tutti distanti Sul fronte Inter, però, quelle su Conte non sono le uniche suggestioni: il valzer passa anche dalla Milano nerazzurra e Tuttosport, oggi, cita anche Diego Simeone come ...Per portarlo a Milano, tuttavia, l’Inter dovrebbe sostenere costi piuttosto elevati. Inzaghi ha ancora un anno di contratto fino al 2024, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro, più quello del resto ...