Inter | Inzaghi in bilico | ecco chi può sostituirlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : #Asllani nettamente tra i migliori in campo di #POLALB. Tecnica, personalità, corsa. Fortissimo. L’#Inter e… - FBiasin : Non so se #Inzaghi sarà all’#Inter anche in futuro, ma so che l’accanimento mediatico nei suoi confronti è esagerat… - marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - Ftbnews24 : Inter, scelte forzate per Inzaghi: le riserve incidono poco - infoitsport : Verso Inter Fiorentina, sorride Inzaghi: tornano due giocatori -

Per l'estate che verrà, in ogni caso, si preannuncia un altro valzer di allenatori: 'Che Simoneresti all'sembra a tutti molto improbabile, ma per lo stesso Spalletti ci sono dubbi, ...Gosens e Bastoni in gruppo da oggi. Dimarco e Dzeko probabilmente ci rientreranno da domani. L'si avvicina al mese decisivo, un aprile con 9 incontri ufficiali tra campionato, Champions (i due quarti contro il Benfica) e Coppa Italia (la doppia semifinale con la Juve), con la rosa quasi ......in casa. Mentre si va verso l'archiviazione della sosta per le nazionali, i nerazzurri sono tornati in campo per l'allenamento del martedì in vista della sfida alla Fiorentina .ne ...

Inter, "ombra su Simone Inzaghi": il nome-top per la panchina Liberoquotidiano.it

Simone Inzaghi si gioca tanto, tantissimo in questo finale di stagione arroventato per l'Inter. L'unica cosa che potrebbe, ovviamente, salvare il tecnico piacentino è la conquista della Champions ...Gosens e Bastoni in gruppo da oggi. Dimarco e Dzeko probabilmente ci rientreranno da domani. L'Inter si avvicina al mese decisivo, un aprile con 9 incontri ufficiali tra campionato, Champions (i due ...