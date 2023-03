Inter in ansia: problema all'adduttore per Calhanoglu (Di martedì 28 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 28 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 28 ...

Inter in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, titolare nel match contro la Croazia valido per le qualificazioni a Euro 2024, è uscito dopo circa mezz'ora di gioco per un problema muscolare. Brutte notizie per l'Inter. Hakan Calhanoglu, sceso in campo da titolare nel match contro la Croazia valido per le qualificazioni a Euro 2024, è uscito dopo circa mezz'ora di gioco per un problema. Inter in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco è uscito dopo mezz'ora di gioco nella partita contro la Croazia valida per le qualificazioni agli Europei 2024.