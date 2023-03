Inter-Fiorentina, San Siro verso sold out! Gli spettatori attesi sabato (Di martedì 28 marzo 2023) Si va verso il sold out a San Siro sabato 1 aprile alle ore 18 per Inter-Fiorentina, match valido per la 28ª giornata di Serie A. spettatori – A seguire il comunicato pubblicato dall’Inter sul proprio sito sugli spettatori attesi sabato 1 aprile alle ore 18 a San Siro per il match contro la Fiorentina. “Si attende un’altra serata tutta nerazzurra a San Siro: sabato 1 aprile sono attesi oltre 70mila spettatori per Inter-Fiorentina, match valevole per la 28ª giornata di campionato“. BIGLIETTI – “Per il primo match casalingo del mese di aprile che avrà inizio alle ore 18 ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Si vailout a San1 aprile alle ore 18 per, match valido per la 28ª giornata di Serie A.– A seguire il comunicato pubblicato dall’sul proprio sito sugli1 aprile alle ore 18 a Sanper il match contro la. “Si attende un’altra serata tutta nerazzurra a San1 aprile sonooltre 70milaper, match valevole per la 28ª giornata di campionato“. BIGLIETTI – “Per il primo match casalingo del mese di aprile che avrà inizio alle ore 18 ...

