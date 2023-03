Inter-Fiorentina, fiducia Inzaghi per 3 giocatori. Italiani OK ? Sky (Di martedì 28 marzo 2023) L’Inter si prepara al match contro la Fiorentina. Inzaghi può strappare qualche sorriso in merito agli acciaccati dell’infermeria nerazzurra. C’è ottimismo per tre giocatori. Bene gli Italiani BOLLETTINO ? Accantonata la sosta per le nazionali, oggi sarà l’ultima uscita per Lukaku, Calhanoglu e Brozovic, l’Inter si rituffa nuovamente sul campionato. C’è un mese di aprile fitto di impegni da affrontare, a partire dalla gara contro la Fiorentina sabato alle 18 a San Siro. Come racconta Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport 24 da Appiano Gentile, Simone Inzaghi recupera qualche pezzo. C’è grande ottimismo per Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Robin Gosens. Da capire chi dei tre potrà scendere in campo dal primo minuto. Bisogna, invece, ancora ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) L’si prepara al match contro lapuò strappare qualche sorriso in merito agli acciaccati dell’infermeria nerazzurra. C’è ottimismo per tre. Bene gliBOLLETTINO ? Accantonata la sosta per le nazionali, oggi sarà l’ultima uscita per Lukaku, Calhanoglu e Brozovic, l’si rituffa nuovamente sul campionato. C’è un mese di aprile fitto di impegni da affrontare, a partire dalla gara contro lasabato alle 18 a San Siro. Come racconta Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport 24 da Appiano Gentile, Simonerecupera qualche pezzo. C’è grande ottimismo per Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Robin Gosens. Da capire chi dei tre potrà scendere in campo dal primo minuto. Bisogna, invece, ancora ...

