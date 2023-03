Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, da Thuram a Retegui e tutti i nomi per l’attacco: e se Lukaku stesse tornando lui?: L’attacco dell’Inter del… - fcInterMercato : #Inter 2023/24 Vicario Pavard Ndicka Bastoni Grimaldo Barella Brozo Keita Asensio Lautaro Thuram. Allenatore De Zerbi. E ora, DEMO MUTICA - ThiagoMottiano : L'Inter 2023/24 di Thiago Motta del ventunesimo e della quinta Onana Frimpong Bijol Danso Dimarco Sancho Barella… - JTriplete : Pur SENZA SOLDI all'#Inter per la prossima stagione solo allenatori e giocatori Seri Affidabili e Concreti NO a pa… - Nando9687 : @gestfali Non mi stupirei onestamente, Firmino e Thuram siete così sicuri che vogliano venire in questa Inter? -

Per rinforzare l'attacco dell', Giuseppe Marotta starebbe seguendo anche Marcus, attaccante francese in scadenza di contratto nel giugno di quest'anno con il Borussia Moenchengladbach; ...... Retegui potrebbe essere il vero colpo di mercato nell'per l'attacco. La notizia non rende felicissimi i supporter nerazzurri che sperano in colpi dai nomi più altisonanti: Firmino,... ...C'è Roberto Firmino , i cui agenti hanno già visto la dirigenza. Marcusè un parametro zero, ha 25 anni e per lui la concorrenza è molto grande. C'è anche Mateo Retegui , seguito prima ...

Inter, da Thuram a Retegui e tutti i nomi per l'attacco: e se Lukaku stesse tornando lui Calciomercato.com

Baccin, vice di piero del ds Piero Ausilio all’Inter, è volato a Malta per seguire da vicino Mateo Retegui, l’oriundo con all’attivo due presenze in nazionale e due gol. L’Inter lo segue già da un po’ ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...