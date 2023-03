Inter, Calhanoglu va ko con la Turchia: è allarme per Inzaghi (Di martedì 28 marzo 2023) La sosta per le nazionali 'regala' a Inzaghi e all’Inter una brutta notizia. Durante l’ultima gara prima del ritorno ai... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) La sosta per le nazionali 'regala' ae all’una brutta notizia. Durante l’ultima gara prima del ritorno ai...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magical__milan : Calhanoglu infortunato, forse l’Inter ricomincia a fare punti - Yuro_23 : RT @sportface2016: Infortunio per Hakan #Calhanoglu durante #TurchiaCroazia: problema muscolare per il centrocampista dell'#Inter https://t… - sportface2016 : Infortunio per Hakan #Calhanoglu durante #TurchiaCroazia: problema muscolare per il centrocampista dell'#Inter - INTER291103 : RT @internewsit: Calhanoglu, allarme Inter: fuori per infortunio con la Turchia - - milanistapelato : RT @DiMarzio: #EURO2024 | @Inter, infortunio in nazionale per Hakan #Calhanoglu durante la sfida tra #Turchia e #Croazia: il centrocampista… -