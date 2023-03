Intelligenza artificiale, quanti (e quali) posti di lavoro rischiano (Di martedì 28 marzo 2023) Gli ultimi progressi dell’Intelligenza artificiale potrebbero portare all’automatizzazione di un quarto della forza lavoro negli Stati Uniti e in Europa, facendo perdere l’impiego a circa 300 milioni di lavoratori. È questa la conclusione della ricerca di Goldman Sachs condotta dagli economisti Joseph Briggs e Devesh Kodnani. Sistemi di Intelligenza artificiale, quelli in grado di generare contenuti, possono però anche spingere ad un aumento di circa il 7% del Pil mondiale annuale nell’arco di 10 anni. Il report, ripreso dal quotidiano Financial Times, indica come tra le professioni a maggior rischio ci sono il personale amministrativo e gli avvocati. La maggior parte delle persone potrà automatizzare almeno la metà del carico di lavoro ed essere in grado di dedicare parte del tempo ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) Gli ultimi progressi dell’potrebbero portare all’automatizzazione di un quarto della forzanegli Stati Uniti e in Europa, facendo perdere l’impiego a circa 300 milioni di lavoratori. È questa la conclusione della ricerca di Goldman Sachs condotta dagli economisti Joseph Briggs e Devesh Kodnani. Sistemi di, quelli in grado di generare contenuti, possono però anche spingere ad un aumento di circa il 7% del Pil mondiale annuale nell’arco di 10 anni. Il report, ripreso dal quotidiano Financial Times, indica come tra le professioni a maggior rischio ci sono il personale amministrativo e gli avvocati. La maggior parte delle persone potrà automatizzare almeno la metà del carico died essere in grado di dedicare parte del tempo ...

