Intanto nel mondo (Di martedì 28 marzo 2023) Sospesa la riforma della giustizia in Israele, sei morti in una sparatoria in una scuola negli Stati Uniti, il partito nazionale scozzese ha un nuovo leader. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 28 marzo 2023) Sospesa la riforma della giustizia in Israele, sei morti in una sparatoria in una scuola negli Stati Uniti, il partito nazionale scozzese ha un nuovo leader. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fratzen13 : RT @Massi19563802: @sbonaccini Intanto nel mondo reale. Cosa ci può dire? - Aletheia_1809 : @giammarcosicuro @GemmaEdizioni @comunesgv Finalmente!! Molto contenta per l'uscita del libro... però spero che, pr… - MarcoTognini : RT @Fiodor1976: intanto, nel wisconsin. #Wisconsin #ParmigianoReggiano #Carbonara #Parmigiano - elebonnyy : weverse è l’unica app allowed nel mio non disturbare, ieri ormai già dormivo e mi arriva questa notifica a volume a… - scaltritti86 : @alessan60422147 @RobertoAvventu2 A be questo è sicuramente un errore del battaglione azov….????quando indagini hanno… -