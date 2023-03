Insieme per Pago Veiano: “Dilaga la moda delle denunce anonime” (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Pago Veiano (Bn) – “Che cosa sta succedendo a Pago Veiano? Si palpa un clima di tensione e di ritorsione che mai si erano registrati nella nostra Comunità, semplice e generosa. Il nostro paese versa nel degrado assoluto e di questo abbiamo già detto tante volte”. Questa la riflessione che viene dal gruppo consiliare di opposizione “Insieme” di Pago Veiano. “L’Amministrazione comunale – proseguono – si vanta e si gongola di avere ricevuto milioni di euro di finanziamenti. Ma a cosa servono mai questi finanziamenti se si investe in opere inutili, che non vengono neppure completate o che vengono eseguite male? Il nostro paese va avanti a tentoni, senza una programmazione, senza una progettualità. Si va avanti solo per alimentare il proprio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Che cosa sta succedendo a? Si palpa un clima di tensione e di ritorsione che mai si erano registrati nella nostra Comunità, semplice e generosa. Il nostro paese versa nel degrado assoluto e di questo abbiamo già detto tante volte”. Questa la riflessione che viene dal gruppo consiliare di opposizione “” di. “L’Amministrazione comunale – proseguono – si vanta e si gongola di avere ricevuto milioni di euro di finanziamenti. Ma a cosa servono mai questi finanziamenti se si investe in opere inutili, che non vengono neppure completate o che vengono eseguite male? Il nostro paese va avanti a tentoni, senza una programmazione, senza una progettualità. Si va avanti solo per alimentare il proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : GRAZIE A TUTTI! A Genova all’Assemblea di @ItaliaViva #Liguria per discutere insieme delle sfide del territorio che… - BTSItalia_twt2 : ?? apobangpo ???? ?? ??: 'Dove ti piacerebbe andare?' ??: 'Vorrei andare al 2025. Per allora saremo tutti insieme'… - CarloCalenda : La politica non può più essere rumore. L'unica rivoluzione che serve al Paese è quella delle proposte, della seriet… - EMmanu2491 : RT @merchisa79: Cmq io sono un tecnico dell' Enel differente. Vorrei che a spegnere le luci fossero i corvi, che salutassero il loro e il n… - corriereveneto : Marianna e la figlia Sara: festa di laurea insieme. Ma per la mamma è già la seconda -