Innovazione,da Italia quasi 5mila domande brevetti a EPO nel 2022 (Di martedì 28 marzo 2023) L'economia Italiana continua a innovare a ritmo sostenuto. Le aziende e gli inventori Italiani hanno depositato presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO - European Patent Office) nel 2022 un totale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) L'economiana continua a innovare a ritmo sostenuto. Le aziende e gli inventorini hanno depositato presso l'Ufficio europeo dei(EPO - European Patent Office) nelun totale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GarufiNicholas : Al posto di cogliere le opportunità che si presentano, o quantomeno comprendere meglio cosa abbiamo davanti, l'Ital… - nebenet : RT @RobertoMerlino1: L’innovazione in Italia si chiama #Brunetta ? ?????? No , si chiama ARROGANZA…. - AngeloRiccaboni : RT @primaitaly: 22/3??#Italiapontetraidentità ???@AngeloRiccaboni parla del ruolo di #PRIMA in termini di #Science e #FoodDiplomacy alla luce… - PhalaItalia : Ehi, sviluppatori! La closed beta di #PhatContract finirà presto, se siete ancora in fase di sviluppo, non dimentic… - startzai : RT @erealacci: Domattina #AgriFoodForum di -