Infortunio Calhanoglu, svelata l'entità del danno! Ansia Inter (Di martedì 28 marzo 2023) Calhangolu KO in Turchia-Croazia. Il regista dell'Inter è uscito anzitempo dal match per un problema muscolare. svelata l'entità dell'Infortunio. Nelle prossime ore nuovi controlli Infortunio ? Hakan Calhanoglu ha accusato un problema all'adduttore della coscia destra. Il centrocampista dell'Inter è uscito anzitempo dal match contro la Croazia, perso peraltro 2-0 a causa dei gol di un ex nerazzurro (vedi report). Nelle prossime ore, come riferisce anche Sky Sport, il turco si sottoporrà ad altri controlli con l'Inter. Si può considerare quasi sicuramente out contro la Fiorentina alla ripresa del campionato.

