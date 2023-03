Influenza cinese sui media italiani. Ecco chi dice no (per fortuna) (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comitato di redazione del Sole 24 Ore batte un colpo, un altro, contro la “pura propaganda” cinese, definita “inqualificabile”, sulle pagine del giornale. “Il Sole 24 Ore si è prestato a battere la grancassa per una dittatura, che alla tradizionale assenza di pluralismo politico, di libertà di opinione e di espressione, di rispetto per le minoranze, è oltretutto oggi sempre più arroccata in politica estera su un sostegno filoputiniano”, si legge nel comunicato. I giornalisti contestano le quattro pagina di Focus China uscite domenica 26 marzo per forme e contenuti. Quanto alle prime, “si ripropone il modello assai ambiguo del redazionale, senza rendere evidente che si tratta di una comunicazione pubblicitaria (quanti di voi lettrici e lettori sanno che 24 Ore System è la concessionaria pubblicitaria del gruppo?), e dove, ad accrescere l’opacità, il committente non è ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comitato di redazione del Sole 24 Ore batte un colpo, un altro, contro la “pura propaganda”, definita “inqualificabile”, sulle pagine del giornale. “Il Sole 24 Ore si è prestato a battere la grancassa per una dittatura, che alla tradizionale assenza di pluralismo politico, di libertà di opinione e di espressione, di rispetto per le minoranze, è oltretutto oggi sempre più arroccata in politica estera su un sostegno filoputiniano”, si legge nel comunicato. I giornalisti contestano le quattro pagina di Focus China uscite domenica 26 marzo per forme e contenuti. Quanto alle prime, “si ripropone il modello assai ambiguo del redazionale, senza rendere evidente che si tratta di una comunicazione pubblicitaria (quanti di voi lettrici e lettori sanno che 24 Ore System è la concessionaria pubblicitaria del gruppo?), e dove, ad accrescere l’opacità, il committente non è ...

