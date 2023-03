Indiana Jones 5 farà il suo debutto a Cannes (Di martedì 28 marzo 2023) Lo avevamo già scritto, e le voci si intensificavano sempre di più, oggi Variety conferma che , il nuovo Indiana Jones approdera’ a Cannes. Indiana Jones aveva già debuttato a Cannes? Harrison Ford di nuovo protagonista arrivera’ sulla Croisette 15 anni dopo il debutto, proprio a Cannes, del precedente episodio della franchise, Il Regno del Tempio di Cristallo. Thierry Frémaux Il direttore di Cannes, Thierry Frémaux, nel corso di un’intervista esclusiva a Variety aveva detto, di aver già visto il film: “L’ho visto, è splendido. Saremmo deliziati dal poterlo proporre a Cannes”. Indiana Jones 5: il cast Nel cast, diretto da James Mangold, troviamo Harrison Ford, Mads ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023) Lo avevamo già scritto, e le voci si intensificavano sempre di più, oggi Variety conferma che , il nuovoapprodera’ aaveva già debuttato a? Harrison Ford di nuovo protagonista arrivera’ sulla Croisette 15 anni dopo il, proprio a, del precedente episodio della franchise, Il Regno del Tempio di Cristallo. Thierry Frémaux Il direttore di, Thierry Frémaux, nel corso di un’intervista esclusiva a Variety aveva detto, di aver già visto il film: “L’ho visto, è splendido. Saremmo deliziati dal poterlo proporre a”.5: il cast Nel cast, diretto da James Mangold, troviamo Harrison Ford, Mads ...

