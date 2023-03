Incoronazione re Carlo, "chi si prenderà la scena". Panico a Palazzo (Di martedì 28 marzo 2023) Non ci saranno i piccoli Archie e Lilibet, ancora in forse i genitori, i Duchi di Sussex Harry e Meghan. Un ruolo di protagonisti, per la prima volta, sarà svolto dai cinque nipoti adolescenti della regina Camilla. Lavori in corso per l'Incoronazione di re Carlo. Harry e Meghan non hanno ancora sciolto la riserva, non hanno fatto sapere se parteciperanno, il 6 maggio all'abbazia di Westminster, a Londra. Ma ormai è dato per certo che ci saranno. Del resto, la maggior parte dei britannici pensa che Harry dovrebbe esserci (come ha rivelato un recente sondaggio), anche se la famiglia la pensa diversamente. «Molti membri della famiglia semplicemente non vogliono più avere nulla a che fare con loro. Se devono vederli all'Incoronazione, ebbene sia, ma non vogliono contatti con loro», ha spiegato un amico al Daily Mail. La coppia ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Non ci saranno i piccoli Archie e Lilibet, ancora in forse i genitori, i Duchi di Sussex Harry e Meghan. Un ruolo di protagonisti, per la prima volta, sarà svolto dai cinque nipoti adolescenti della regina Camilla. Lavori in corso per l'di re. Harry e Meghan non hanno ancora sciolto la riserva, non hanno fatto sapere se parteciperanno, il 6 maggio all'abbazia di Westminster, a Londra. Ma ormai è dato per certo che ci saranno. Del resto, la maggior parte dei britannici pensa che Harry dovrebbe esserci (come ha rivelato un recente sondaggio), anche se la famiglia la pensa diversamente. «Molti membri della famiglia semplicemente non vogliono più avere nulla a che fare con loro. Se devono vederli all', ebbene sia, ma non vogliono contatti con loro», ha spiegato un amico al Daily Mail. La coppia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Incoronazione re #Carlo, 'chi si prenderà la scena'. Panico a Palazzo #28marzo #iltempoquotidiano… - fanpage : In attesa di sapere se ci sarà o meno all’incoronazione di Re Carlo a maggio, il principe Harry è a Londra per una… - infoitcultura : Principe Harry, il ritorno a Londra è una sorpresa prima dell’incoronazione di Carlo - VelvetMagIta : Principe Harry, il ritorno a Londra è una sorpresa prima dell’incoronazione di Carlo #VelvetMag #Velvet - GiannettiMarco : RT @leggoit: Re Carlo, la regola autoimposta per arrivare riposato all'incoronazione: «Non farà come la regina Elisabetta» -