Incidente sull’A14 | auto si ribalta e viene centrata da un pulmino Morto un 42enne di Cagli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Incidente sull'A14: scontro tra un'auto e un pulmino, muore un 40enne - viveremarche : Incidente sull'A14: scontro tra un'auto e un pulmino, muore un 40enne - lacittanews : Nella parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Castel Frentano (Chieti) si sono tenuti i funerali di Andrea Pell… - YouTvrs : Nuovo articolo - Incidente sull'A14 tra camion e due auto: un ferito in ospedale - - infoitinterno : Secondo incidente sull'A14 in poche ore, scontro tra auto e due tir in galleria -

Terribile'autostradanella notte fra lunedì 27 e martedì 28 marzo: per cause ancora in via di accertamento un'auto si è ribaltata ed è stata centrata in pieno da un pulmino .sulla ...L'impatto contro un divisorio in cemento, in un tratto dell', ... che sabato notte è rimasto vittima di unin un'area di ...disposto dalla Procura di Chieti che ha aperto un'inchiesta'...... il ventisettenne di Monteprandone morto nell'accaduto domenica nottein direzione di Ancona. Matteo viaggiava a bordo di un Fiat Doblò condotto da un amico trentaquattrenne di San ...