Incidente stradale a Maiori: scontro tra due auto (Di martedì 28 marzo 2023) Attimi di tensione in Costiera Amalfitana: due auto – come riporta Salerno Today – si sarebbero scontrate lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, all'altezza del Cimitero di Maiori intorno alle ore 8 di questa mattina, martedì 28 marzo. A causa del forte impatto, un uomo è rimasto ferito. Velocemente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato l'uomo e le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso. Inoltre, a causa del sinistro il traffico risulta paralizzato in direzione Salerno.

