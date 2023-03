Incidente a Ponte Nossa, lunghe code e traffico in tilt (Di martedì 28 marzo 2023) Ponte Nossa. Incidente stradale stamattina a Ponte Nossa, poco dopo le 7 del mattina: cinque le persone coinvolte e tre le vetture, oltre ad una motocicletta. Il fatto è avvenuto in via Europa, la strada principale che attraversa il paese della valle, all’incirca all’altezza della chiesa. Tre uomini di 31, 50 e 58 anni e due donne di 47 e 50 anni e, fortunatamente, nessun ferito grave. Una persona rimasta incastrata nella propria macchina e estratta dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga intervenuti sul posto. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito grave. Sul posto anche i carabinieri di Clusone per i rilievi del caso. In seguito all’Incidente il traffico è stato bloccato. Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023)stradale stamattina a, poco dopo le 7 del mattina: cinque le persone coinvolte e tre le vetture, oltre ad una motocicletta. Il fatto è avvenuto in via Europa, la strada principale che attraversa il paese della valle, all’incirca all’altezza della chiesa. Tre uomini di 31, 50 e 58 anni e due donne di 47 e 50 anni e, fortunatamente, nessun ferito grave. Una persona rimasta incastrata nella propria macchina e estratta dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga intervenuti sul posto. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito grave. Sul posto anche i carabinieri di Clusone per i rilievi del caso. In seguito all’ilè stato bloccato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerGalanti : chi transita su A4 direz. BG #ATTENZIONE! - NuovaScintilla : 27/3/23. In margine all'incidente sul ponte della Romea sul Brenta intervengono anche i consiglieri di Energia civi… - Marco_Felicani : @seieventisei Sarebbe dovuto ai regolamenti su sicurezza etc etc, se fai un incidente scendendo dal 'ponte' o all'i… - amaveronags1 : RT @Veronamobile: 26/03/2023 21:32: PONTE ALEARDI / LUNGADIGE GALTAROSSA - Incidente stradale - PRESTARE ATTENZIONE - Veronamobile : 26/03/2023 21:32: PONTE ALEARDI / LUNGADIGE GALTAROSSA - Incidente stradale - PRESTARE ATTENZIONE -