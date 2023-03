Incidente a Ponte Nossa | cinque feriti e rallentamento del traffico in Val seriana

(Di martedì 28 marzo 2023) Oggi si è verificato un, comune della Val. A seguito del tamponamento tra tre veicoli ilè rallentato in entrata ed in uscita dalla Val, si contanoValoggi Un tamponamento che hai coinvolto tre veicoli ha mandato ilin tilt ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NuovaScintilla : 27/3/23. In margine all'incidente sul ponte della Romea sul Brenta intervengono anche i consiglieri di Energia civi… - Marco_Felicani : @seieventisei Sarebbe dovuto ai regolamenti su sicurezza etc etc, se fai un incidente scendendo dal 'ponte' o all'i… - amaveronags1 : RT @Veronamobile: 26/03/2023 21:32: PONTE ALEARDI / LUNGADIGE GALTAROSSA - Incidente stradale - PRESTARE ATTENZIONE - Veronamobile : 26/03/2023 21:32: PONTE ALEARDI / LUNGADIGE GALTAROSSA - Incidente stradale - PRESTARE ATTENZIONE - NuovaScintilla : 25/3/23. Pubblichiamo in FB la presa di posizione del Comitato Romea Ferrovia in seguito all'incidente del 21/3 sul… -

...i pellegrini alla citt santa della Mecca andato in fiamme dopo una collisione su un, uccidendo 20 persone e ferendone quasi 30, secondo quanto riferito dai media statali sauditi. L', ...Un grande spavento di prima mattina . ANossa, comune della Val Seriana in provincia di Bergamo, un tamponamento tra più veicoli ha mandato il traffico in tilt. L', tra almeno tre auto coinvolte, è avvenuto martedì 28 marzo ...Come riporta il Gazzettino, l'sarebbe avvenuto attorno alle 19:20 di ieri, in via della Vittoria adi Piave. R. M residente nella zona, stava camminando sulla strada, quando sarebbe ...

Feriti e traffico in tilt dopo l'incidente a Ponte Nossa: tamponamento in Val Seriana, coinvolte tre auto Virgilio Notizie

Viveva a Ponte Lambro, nel Comasco, ed era uno psicoterapeuta specializzato in neuropsichiatria infantile. Collaborava con la cooperativa sociale Arcobaleno di Lecco ed era un'escursionista esperto. L ...A Ponte Nossa, comune della Val Seriana in provincia di Bergamo, un tamponamento tra più veicoli ha mandato il traffico in tilt. L’incidente, tra almeno tre auto coinvolte, è avvenuto martedì 28 marzo ...