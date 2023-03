Inchiesta stipendi Juve, scaduta la proroga per Chinè. Cosa succede ora (Di martedì 28 marzo 2023) Inchiesta stipendi Juve, scaduta la proroga che era stata concessa al Procuratore Federale Giuseppe Chinè: le ultime L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul filone degli stipendi e delle partnership della Juventus, per il quale è scaduta la proroga che era stata richiesta una ventina di giorni fa dal Procuratore Federale Giuseppe Chinè. Il procuratore federale dovrà ora chiudere questo fascicolo entro la giornata di giovedì, sul quale per altro la Juventus si è già espressa con chiarezza nella relazione finanziaria della manovra semestrale al 31 dicembre del 2022. Decisivi i prossimi giorni per chiarire così tante domande del popolo bianconero. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023)lache era stata concessa al Procuratore Federale Giuseppe: le ultime L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul filone deglie delle partnership dellantus, per il quale èlache era stata richiesta una ventina di giorni fa dal Procuratore Federale Giuseppe. Il procuratore federale dovrà ora chiudere questo fascicolo entro la giornata di giovedì, sul quale per altro lantus si è già espressa con chiarezza nella relazione finanziaria della manovra semestrale al 31 dicembre del 2022. Decisivi i prossimi giorni per chiarire così tante domande del popolo bianconero. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - CalcioNews24 : Inchiesta #Prisma, cosa succede ora alla #Juve sul fronte stipendi - lagartojo : RT @ilariofanto0: Gli ulteriori 20 giorni chiesti da #Chinè per il filone stipendi sono scaduti come mai non si fa sentire? Non è che ha ch… - Silvano14133192 : RT @ilariofanto0: Gli ulteriori 20 giorni chiesti da #Chinè per il filone stipendi sono scaduti come mai non si fa sentire? Non è che ha ch… - MicioMicione85 : RT @FabRavezzani: Al di là della genesi oscura dell’inchiesta #Juve, Agnelli ha grave colpa per essersi mosso con troppa disinvoltura in te… -