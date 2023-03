Inchiesta Prisma: Dybala e Ronaldo non sono parte civile contro la Juve. C'è l'opzione interrogatorio pubblico (Di martedì 28 marzo 2023) Nella giornata di ieri si è tenuta l'udienza preliminare per l'Inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus e praticamente... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Nella giornata di ieri si è tenuta l'udienza preliminare per l'che vede coinvolta lantus e praticamente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Inchiesta #Prisma: rinviata al 10 maggio l'udienza nel quale si dovrebbe discutere anche della competenza territoriale+++ #Juventus - tuttosport : Lo ha detto il legale della Juventus Maurizio Bellacosa al termine dell’udienza preliminare dell'inchiesta Prisma c… - mirkonicolino : Chi si attendeva la fine del mondo per oggi, è rimasto deluso (nemmeno #Ronaldo e #Dybala si sono costituiti in giu… - cmdotcom : Inchiesta #Prisma: #Dybala e #Ronaldo non sono parte civile contro la #Juve. C'è l'opzione interrogatorio pubblico - Silvano14133192 : RT @ilariofanto0: Gli ulteriori 20 giorni chiesti da #Chinè per il filone stipendi sono scaduti come mai non si fa sentire? Non è che ha ch… -