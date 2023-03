Incendio nel Varesotto, fiamme arrivano vicino alle abitazioni (Di martedì 28 marzo 2023) Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto Incendio che sta lambendo le abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese), alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vastoche sta lambendo lea Montenegrino Valtravaglia (Varese), alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre ...

