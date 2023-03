Incendio a Montegrino Valtravaglia, nel Varesotto: a fuoco 12 ettari di boschi. FOTO (Di martedì 28 marzo 2023) Le fiamme, divampate nella notte, sono state alimentate dal forte vento. Sul posto per spegnere il rogo sono giunte le squadre dei vigili del fuoco da Varese, Ispra, Laveno Mombello, Somma Lombardo, Busto Arsizio e Gallarate Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 marzo 2023) Le fiamme, divampate nella notte, sono state alimentate dal forte vento. Sul posto per spegnere il rogo sono giunte le squadre dei vigili delda Varese, Ispra, Laveno Mombello, Somma Lombardo, Busto Arsizio e Gallarate

