(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Vigili del fuoco ancora al lavoro nei boschi vicini a, in provincia di Varese, dove dal primo pomeriggio di ieri è divampato unche si è esteso perdi, lambendo anche le case. Al momento la situazione – riferiscono i vigili del fuoco – è parzialmente sotto controllo, perché il vento si è calmato, ma con nuove folate si rischia che il rogo riparta, nutrito dagli strati di foglie secche che rivestono la porzione dinon ancora bruciata. Nelle operazioni sono impegnati da ieri oltre trenta vigili del fuoco. Sul posto da stamattina anche due Canadair e due elicotteri, tra cui l’Erickson del comando provinciale, che effettuano continui lanci d’acqua. I vigili del fuoco, schierati a difesa degli edifici, hanno impedito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Incendio a Montegrino Valtravaglia, in fiamme decine di ettari di bosco - varesenews : La solidarietà del gestore del ristorante “Campeggino” durante l’incendio a Montegrino - fisco24_info : Incendio a Montegrino Valtravaglia, in fiamme decine di ettari di bosco: (Adnkronos) - Situazione sotto controllo,… - anjali45758574 : RT @vigilidelfuoco: #Incendio boschivo #Varese, da ieri pomeriggio squadre #vigilidelfuoco al lavoro nell'area di Montegrino Valtravaglia:… - varesenews : L’incendio di Montegrino, l’incidente dell’ultraleggero e la mobilità di Busto Arsizio nel podcast del 28 marzo -

Tempo medio di lettura: < 1 minuto "Il paurosodiValtravaglia, domato grazie al pronto e fondamentale intervento di tutti i corpi competenti, costituisce un segnale importante per il nostro territorio. Le piogge scarse , il ...Le notizie del podcast di martedì 28 marzo Domato l'diValtravaglia, bruciati 40 ettari di bosco È stato domato nella tarda mattinata di martedì 28 marzo l'scoppiato nel pomeriggio di lunedì nei boschi sopra...A causa del forte vento di queste ore, l'divampato nel pomeriggio di lunedì 27 marzo aValtravaglia si era esteso all'area del Cucco, causando la chiusura temporanea della strada, a partire dalla rotatoria Mondiscia di ...

Incendio a Montegrino Valtravaglia: in fiamme sette ettari di boschi IL GIORNO

(Adnkronos) - Vigili del fuoco ancora al lavoro nei boschi vicini a Montegrino Valtravaglia, in provincia di Varese, dove dal primo pomeriggio di ieri è divampato un incendio che si è esteso per ...MILANO (ITALPRESS) - A seguito di un incendio boschivo, da ieri pomeriggio le squadre dei Vigili del Fuoco di Varese sono al lavoro per cercare di limitare l'avanzata del fuoco verso le case nell'area ...