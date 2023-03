In Usa stragi senza fine | il dato choc sulle sparatorie di massa

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 marzo 2023) Con la sparatoria di alla Covenant School di Nashville, nel Tennessee, si contano negli Usa almeno 131dinel 2023. I dati impressionanti sono stati forniti dal Gun Violence Archive (GVA), che definisce ‘sparatoria di' quella in cui vengono uccise almeno quattro persone, escluso il tiratore. Nello stesso periodo dello scorso anno erano 100 lediche si erano verificate negli Usa, sempre secondo i dati del GVA. Anche l'anno precedente, il 2021, aveva visto numeri simili, mentre dal 2018 al 2020, il paese non ha raggiunto le 100difino a maggio. Ledisono un fenomeno unicamente americano: gli Stati Uniti sono l'unico paese sviluppato in cui si sono ...