(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) - Questo fine settimana sono state raggiunte temperature molto alte in tutta la, ma specialmente nella regione sud-orientale: a Murcia il termometro ha raggiunto i 31,9°C mentre ad Alicante i 30,8°C . Ilsi protrarrà per tutta la settimana, con le temperature che continueranno a superare i 30°C in molte città. Una situazione ampiamente fuori norma per l'inizio della primavera e che fa preoccupare per la prossima estate, soprattutto in vista della prolungata siccità che sta mettendo a dura prova tutta la penisola iberica.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : In Spagna caldo da record a marzo - iconanews : Spagna tra mega incendi, siccità e caldo anomalo - iconanews : Spagna tra mega incendi, siccità e caldo anomalo - daniele_ingemi : RT @meteoredit: #28marzo La Penisola Iberica affronta una situazione anomala, con temperature fino a 10-15°C sopra la media del periodo. #C… - arabolik : RT @meteoredit: #28marzo La Penisola Iberica affronta una situazione anomala, con temperature fino a 10-15°C sopra la media del periodo. #C… -

Questo il podio: primo classificato, Rafael Arroyo, che ha gareggiato per lacon "Crema ...è sensibilmente cresciuto rispetto alle precedenti edizioni del Concorso " è il commento adi ...In Italia d'estate fa un granma agli italiani piace immaginarsi in vacanza alaltrui, che sia lao l'esotismo da cartolina di Cuba e il Sudamerica. Poco importano le discrete affinità culturali rispetto ad altre destinazioni da guida turistica, il richiamo del Sud ......10 - La collera di Dio 23:10 - Il kentuckiano 01:00 - A qualcuno piace03:05 - Il sacrificio ...15 - Little Big Italy 6 Stagione Ep.5 00:30 - Highway Security:1 Stagione Ep.2 01:00 - ...

In Spagna caldo da record a marzo Entilocali-online

(Adnkronos) - Questo fine settimana sono state raggiunte temperature molto alte in tutta la Spagna, ma specialmente nella regione sud-orientale: a Murcia il termometro ha raggiunto i 31,9°C mentre ad ...Lo scorso anno è stato anche il più caldo della Spagna da quando sono iniziate le registrazioni Nel 2022 i roghi hanno bruciato nel Paese iberico un'area quattro volte più grande di New York. In Spagn ...